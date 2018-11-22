Brent petrolün varil fiyatı 63,35 dolar

Brent türü ham petrolün varili, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış ve küresel piyasada arz fazlasının devam etmesiyle bugün uluslararası piyasalarda 63,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,59 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 63,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 54,55 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkenin ticari ham petrol stokları 4,9 milyon varil artarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artış göstermesi yönündeydi.

EIA verilerine göre, geçen hafta ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı Suudi Arabistan’a teşekkür ederek, "Petrol fiyatları düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Tadını çıkarın. (Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı) Kısa süre önce 82 dolardı şimdi 54 dolar. Teşekkürler Suudi Arabistan ama haydi daha aşağı çekelim." ifadelerini kullanmıştı.