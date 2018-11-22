FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı 63,35 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 63,35 dolar

Brent türü ham petrolün varili, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış ve küresel piyasada arz fazlasının devam etmesiyle bugün uluslararası piyasalarda 63,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,59 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 63,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 54,55 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkenin ticari ham petrol stokları 4,9 milyon varil artarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artış göstermesi yönündeydi.

EIA verilerine göre, geçen hafta ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı Suudi Arabistan’a teşekkür ederek, "Petrol fiyatları düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Tadını çıkarın. (Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı) Kısa süre önce 82 dolardı şimdi 54 dolar. Teşekkürler Suudi Arabistan ama haydi daha aşağı çekelim." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden petrol sevkiyatının günlük 60 bin varilden 100 bin varile çıkacağını bildirmişti.

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında arz fazlasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olduğuna dikkati çekerek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın gelecek ay Viyana'da yapılacak toplantıda arz kesintisi kararı alması durumunda fiyatların yeniden yükselebileceği uyarısında bulundu.

Brent petrolde, teknik olarak 63,32 ile 63,63 dolar aralığının direnç, 62,70 ile 63,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolü brent türü ham petrol petrol fiyatları

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