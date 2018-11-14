FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda son iki gün içinde yaklaşık yüzde 7'den fazla değer kaybederek 65,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,14 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,65 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,54'lük düşüşle 65,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 55,28 dolardan alıcı buldu.

Ham petrol fiyatları, son iki günde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybıyla son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Brent petrol varil fiyatı 65,18 dolarlara kadar gerileyerek Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7,8 azalışla 55,23 dolara inerek Kasım 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarının geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten sonra bu hafta düşüş eğilimini sürdürmesinde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'nin üretimindeki artışın yanı sıra Washington'un İran yaptırımlarında bazı ülkelere muafiyet tanımasının etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artışla 32 milyon 900 bin varile yükseldi.

OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 440 bin varil artarak 99 milyon 760 bin varil oldu.

Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile çıktı.

Küresel piyasalarda Uluslararası Enerji Ajansı aylık petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 65,38 ile 65,58 dolar aralığının direnç, 64,98 ile 65,18 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsatTÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat
TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekTÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ham petrol iran OPEC petrol WTI

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.