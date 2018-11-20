FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı 66,37 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 66,37 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,99 dolardan başlayan ve gün içinde 67,61 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,81 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,65'lik azalışla 66,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 56,99 dolardan alıcı buldu.

Irak'ın Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrolün, yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmesine başlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Kerkük kentinde petrol ihracatının tekrar başlamasının olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, dünya genelinde ekonomilerin zayıflayacağı öngörüsü ve artan petrol arzı kaynaklı olumsuz beklentilerin fiyatlar üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,56 ile 66,80 dolar aralığının direnç, 66,08 ile 66,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol finans

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