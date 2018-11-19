Brent petrolün varil fiyatı 67,16 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67,16 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününe 66,69 dolardan başlayan ve gün içinde 68,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,99 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 08.54 itibarıyla yüzde 0,25'lik artışla 67,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 57,27 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de 10-16 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre petrol sondaj kulesi sayısında 2 adet artış oldu. Böylece ABD'nin önceki hafta 886 olan petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 888'e çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre de ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 111 bin varil arttı. Böylece, 27 Ekim-2 Kasım haftasında petrol üretiminde 11,6 milyon varille ABD tarihindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşılırken, önceki hafta günlük 11,7 milyon varil üretimle yeni bir rekora imza atıldı.