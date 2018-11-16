FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı 67,26 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 67,26 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,36 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,85'lik artışla 67,26 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 56,94 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 6 Aralık’ta Viyana'da yapacağı toplantıda üretim kesintisine devam edileceği beklentisinin petrol fiyatlarını yükselttiğini kaydediyor.

Öte yandan OPEC'in alacağı olası bir üretim kesintisi kararına rağmen, ABD'nin petrol piyasasındaki varlığını korumasının istenilen sonuca ulaşmayı zorlaştıracağı belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,41 ile 67,64 dolar aralığının direnç, 66,95 ile 67,18 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Teksas türü (WTI) ham petrol brent petrol

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