FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı 69,37 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 69,37 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,62 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,85 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,14 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,33'lük artışla 69,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı, "Umarım Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Suudi Arabistan üretimlerini azaltmayacak, arza dayalı olarak fiyatların daha düşük olması gerekiyor." açıklamasının ardından fiyatlarda gerileme gözlemlendi.

Uzmanlar, dünya genelinde yükselen arz dolayısıyla artan petrol stokları, güçlü dolar paritesi ve küresel ekonomideki daralma endişelerinin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Bugün, OPEC'in Ekim Ayı Petrol Raporu ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu açıklanacak. Küresel piyasalarda raporların yansımaları takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 69,50 ile 69,69 dolar aralığının direnç, 69,12 ile 69,31 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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