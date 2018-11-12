Brent petrolün varil fiyatı 71,45 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 71,45 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 70,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 70,95 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,62 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 2,6'lık artışla 71,45 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,98 dolardan alıcı buldu.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 69,15 dolara kadar gerileyerek, mart ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ham petrolün yönünde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'nin üretim artışları etkili oldu.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih dün yaptığı açıklamada, aralıkta Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını 500 bin varil azaltacağını belirtti ve fiyatlar yükselişe geçti.

Ayrıca, Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, Irak ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasalarını dengelemek için birlikte çalışmaya karar verdiğini bildirdi.