Brent petrolün varil fiyatı 71,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,75 dolardan işlem görüyor.
Dün 72,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,25 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 71,75 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,76 dolardan alıcı buldu.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet tanımasıyla düşmeye devam ediyor.
Uzmanlar, küresel ekonomide yavaşlama ve piyasadaki yükselen arz eğilimiyle petrol fiyatlarındaki baskının devam edeceğine işaret ediyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin günlük ham petrol üretiminin gelecek yıl 1 milyon 160 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 60 bin varil olmasının beklendiğini bildirdi. EIA, 2019 için bir önceki tahmininde günlük artış miktarını 1 milyon 20 bin varil olarak öngörmüştü.
Brent petrolde, teknik olarak 72,07 ile 72,23 dolar aralığının direnç, 71,75 ile 71,91 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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