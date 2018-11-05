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Brent petrolün varil fiyatı 72,49 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 72,49 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 72,49 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,74 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,53 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 72,49 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,81 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi, Washington saati ile 00.01 (TSİ 08.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

ABD'nin Cuma günü, OPEC’in en büyük üçüncü petrol üreticisi İran'dan petrol alan sekiz ülkeye geçici muafiyet tanıyacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatları gerileme eğilimine girdi.

Trump yönetiminin muafiyet listesini henüz açıklamamasına rağmen, İran'dan en çok petrol alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Tayvan'ın geçici olarak petrol ithalatına devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri ve artan arz nedeniyle uluslararası petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının varlığını korumaya devam ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 72,54 ile 72,68 dolar aralığının direnç, 72,26 ile 72,40 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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