Brent petrolün varili 54,81 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 54,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,84 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,89 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,22 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,74 azalışla 54,81 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 46,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı üretici ülkelerin yılbaşından itibaren petrol üretiminde günlük 1,2 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasına karşın, petrolde küresel talebinin daha düşük kalacağı ve kaya petrolüyle arz fazlası oluşacağı endişesiyle düşüş sürüyor.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih, dün petrolde arz kesintisinin 2019 Nisan'a uzatılacağını açıkladı. Buna rağmen küresel piyasalardaki tedirginlik azalmadı.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin gönüllü üretim kesme kotalarını detaylandıran bir tablo yayımlamayı planladıklarını bildirdi.