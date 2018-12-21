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Brent petrolün varili 54,81 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 54,81 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 54,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,84 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,89 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,22 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,74 azalışla 54,81 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 46,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı üretici ülkelerin yılbaşından itibaren petrol üretiminde günlük 1,2 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasına karşın, petrolde küresel talebinin daha düşük kalacağı ve kaya petrolüyle arz fazlası oluşacağı endişesiyle düşüş sürüyor.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih, dün petrolde arz kesintisinin 2019 Nisan'a uzatılacağını açıkladı. Buna rağmen küresel piyasalardaki tedirginlik azalmadı.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin gönüllü üretim kesme kotalarını detaylandıran bir tablo yayımlamayı planladıklarını bildirdi.

Barkindo, günlük 1,2 milyon varillik üretim kısma hedefine ulaşmak için üye ülkelerin yüzde 3 seviyesinde bir kesinti yapmasının piyasa için yeterli olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Kazakistan, OPEC'in üretim kısıtlama anlaşması kapsamında üretimini günlük 40 bin varil azaltacağını duyurdu. Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, OPEC'in üretim kesintisi kararına uyacağı ve yükümlülüklerini yerine getireceği belirtildi.

- ABD'de petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) düşüşle 441,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta da 1,2 milyon varil düşüş kaydetmişti.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, petrol fiyatlarının ekimde 86 dolar seviyesinden şu anda 56 dolar seviyesine indiğini belirterek, "Petrol fiyatları enerji tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir volatilite (dalgalanma) dönemine giriyor. Fiyatlardaki oynaklık uzun bir süre daha bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

Brent petrolde, teknik olarak 54,85 ila 55,08 dolar aralığının direnç, 54,39 ila 54,62 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol petrol

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