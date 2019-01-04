FİNANS

Brent petrolün varili 56,31 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 56,31 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,07 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,69 artışla 56,31 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 47,46 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yeni yılın ilk haftasında oluşan fiyatların, petrol piyasalarının geçen yıl olduğu gibi 2019'da da dalgalı olacağını kanıtladığına işaret ediyor. Petrol piyasalarının yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak'taki aşağı yönlü seyrine dikkati çeken uzmanlar, spekülasyonlar ve piyasalardaki belirsizliklerin bugünkü yükselişle petrol fiyatlarında dalgalanmanın süreceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Petrol piyasasında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin haftalık stok verileri ve Baker Hughes'ın petrol kuyu sayısı verileri takip edilecek. ABD'nin resmi beklentisi stokların 2,3 milyon varil düşeceği yönünde.

Brent petrolde, teknik olarak 56,32 ila 56,64 dolar aralığının direnç, 55,68 ila 56 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecekEuro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek
IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yokIEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Batı Teksas türü (WTI) ham petrol brent petrol ham petrol petrol fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek

Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

TOKİ: 2018'de 15 milyar liralık hakediş ödemesi yapıldı

TOKİ: 2018'de 15 milyar liralık hakediş ödemesi yapıldı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.