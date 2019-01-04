Brent petrolün varili 56,31 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,07 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,69 artışla 56,31 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 47,46 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yeni yılın ilk haftasında oluşan fiyatların, petrol piyasalarının geçen yıl olduğu gibi 2019'da da dalgalı olacağını kanıtladığına işaret ediyor. Petrol piyasalarının yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak'taki aşağı yönlü seyrine dikkati çeken uzmanlar, spekülasyonlar ve piyasalardaki belirsizliklerin bugünkü yükselişle petrol fiyatlarında dalgalanmanın süreceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Petrol piyasasında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin haftalık stok verileri ve Baker Hughes'ın petrol kuyu sayısı verileri takip edilecek. ABD'nin resmi beklentisi stokların 2,3 milyon varil düşeceği yönünde.

Brent petrolde, teknik olarak 56,32 ila 56,64 dolar aralığının direnç, 55,68 ila 56 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

