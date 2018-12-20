Brent petrolün varili 56,62 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,07 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,38 azalışla 56,62 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 47,23 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün düzenlediği yılın son toplantısında, piyasaların beklediği gibi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselttiğini duyurdu.

Fed'in gelecek yıl için üç yerine iki kere faiz artırmayı planladığını bildirmesine rağmen, bankanın 2019'da da parasal sıkılaşmaya devam edeceği sinyalini vermesi, küresel piyasalarda kayıplara yol açtı.

Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Körfez krizine çözüm bulmak için ülkesi ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Görüşme kapsamında Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölge olan Vefra ve Hafci petrol sahalarının durumunun da görüşüldüğü ifade edildi.