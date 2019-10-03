Brent petrolün varili 57,90 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 57,97 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 57,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,54 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla artış göstermesi, petrol fiyatlarını aşağı çekti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 422,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 57,97 ile 58,81 dolar aralığının direnç, 57,25 ile 56,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

