FİNANS

Brent petrolün varili 58,37 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 58,37 dolar

Brent petrolün varili haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 58,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,60 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman dün Moskova'da "Rusya Enerji Haftası" kapsamında yaptığı konuşmada, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin normal seviyelere döndüğünü söyledi.

Programda, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol talebinin düştüğünü belirterek, küresel petrol talebi artışının bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil gerilediğini ifade etti.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'da petrol üretiminin normale dönmesi, küresel ekonomik büyümeye ilişkin verilerin olumsuz gelmesi ve petrol stoklarındaki artışlar nedeniyle fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyelerine indiğini kaydediyor.

Öte yandan Irak’taki karışıklıkların ülkenin petrol arzına olumsuz etkileri olacağı endişelerinin de fiyatların yükselmesine destek olmadığı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,79 ile 60,89 dolar aralığının direnç, 57,23 ile 56,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlamaAon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli olduTürkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd brent petrol ham petrol Küresel piyasalar suudi arabistan

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Kilosu 1000 liradan satılıyor

Kilosu 1000 liradan satılıyor

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.