FİNANS

Brent petrolün varili 58,85 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 08:28 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 58,85 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,85 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 58,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 53,29 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına rağmen Çin’in ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütünde (WTO) 2,4 milyar dolarlık tazminat istemiş olması gibi nedenlerle iki ekonomi arasındaki ilişkilerin kısa vadede eski rotasına oturmayacağını belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar, küresel ekonomilerin bu çatışmadan etkileneceği beklentilerinin petrol fiyatlarının şu andaki yatay bandında seyretmesine neden olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,93 ile 59,08 dolar aralığının direnç, 58,78 ile 58,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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abd Çin Dünya Ticaret Örgütü ham petrol petrol petrol fiyatları

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