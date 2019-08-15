Brent petrolün varili 59,29 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,56 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 59,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,18 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,1) artarak 440,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Uzmanlar, küresel ekonomilerdeki resesyon endişesi ve ABD'de artan petrol stoklarının fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,30 ile 59,41 dolar aralığının direnç, 58,95 ile 59,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

