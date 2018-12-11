Brent petrolün varili 59,97 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,38 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,12 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 59,97 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 50,99 dolardan alıcı buldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneydeki en büyük petrol sahası Şerare'de milislerin tehdidi nedeniyle üretimin durduğunu ve "mücbir sebeple" çalışanlarını tahliye etmeye hazırlandığını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan sahada günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, arz yönündeki bu olumsuz gelişmeye rağmen küresel piyasalardaki tedirginlik ve zayıf talebin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan dün Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih'in, ABD Enerji Bakanı Rick Perry ile Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde küresel petrol piyasasındaki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.