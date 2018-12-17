FİNANS

Brent petrolün varili 60,26 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 60,26 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 60,26 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 61,34 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,43 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,28 azalışla 60,26 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı kararına rağmen Rusya'nın kesinti için kesin bir tarih vermemesi, Katar'ın örgütten ayrılması, İran'ın üretimi azaltamayacağını duyurması ve ABD'nin üretimini artırması piyasalarda arz kaynaklı endişelerin sürmesine neden oluyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik verilerin zayıf göstergelerle ilerlemesinin petrol talebinde düşüş beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 873'e geriledi.

Brent petrolde, teknik olarak 60,33 ila 60,47 dolar aralığının direnç, 60,05 ila 60,19 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyorPatent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor
Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşıÖdemişli patates üreticilerin hasat telaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Batı Teksas türü (WTI) ham petrol brent petrol IEA OPEC

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti

Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.