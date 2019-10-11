FİNANS

Brent petrolün varili 60,68 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 60,68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 60,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,62 dolardan alıcı buldu.

Dün yayınlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) eylül ayı petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

OPEC'e göre, küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 100 milyon 880 bin varil olacak.

Öte yandan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, dün yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için üretimde kesinti kararının netleşmediğini ancak piyasada buna ilişkin beklentilerin olduğunu belirtti. Barkindo'nun bu açıklamalarının ardından piyasalarda fiyatlar 60 doların üzerini test etti.

Petrol piyasasında bugün Uluslararası Enerji Ajansının eylül ayı petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 60,19 ile 60,84 dolar aralığının direnç, 59,54 ile 58,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Askeri geçit töreninde görülmemiş olay! Askeri geçit töreninde görülmemiş olay!
Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyorKullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor
Franchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolarFranchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brent petrol ham petrol petrol petrol fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...

Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...

Altın yükseliyor! Çeyrek ve gram...

Altın yükseliyor! Çeyrek ve gram...

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor

Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor

Franchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolar

Franchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolar

Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.