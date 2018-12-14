Brent petrolün varili 61,06 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 61,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,34 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 61,06 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,32 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının dün açıklanan aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 100 bin varil artarak 33 milyon 30 bin varile ulaştı.

Küresel petrol arzı kasımda bir önceki aya göre 360 bin varil azalışla günlük yaklaşık 101 milyon 100 bin varile geriledi.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 980 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 40 milyon 10 bin varile çıktı.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki daralma endişesi nedeniyle fiyatların 60-61 dolar bandında yatay seyir izleyeceğini öngörüyor.

Ayrıca, uzmanlar OPEC'in üretim kesintisi kararının henüz piyasalarda net olarak hissedilmese de fiyatların 60 dolar bandının altına inmesini engellediğine dikkati çekiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,11 ila 61,23 dolar aralığının direnç, 60,87 ila 60,99 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

