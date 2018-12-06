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Brent petrolün varili 61,19 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 61,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,39 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,32'lik azalışla 61,19 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,37 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalardaki düşüşler, ABD'de petrol stoklarında artış beklentisi ve bugün Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı nedeniyle fiyatlar yatay seyir izliyor. Toplantıda üretimde günlük 1-1,5 milyon varil kısıntı kararı çıkması bekleniyor.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 61,19 ile 61,40 dolar aralığının direnç, 60,77 ile 60,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol petrol piyasası

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