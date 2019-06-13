FİNANS

Brent petrolün varili 62 doları geçti

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 62 doları geçti

Brent petrolün varil fiyatı, Umman Denizi'ndeki iki büyük petrol tankerindeki patlama nedeniyle 62,03 dolara yükseldi.

Bu sabah 60,10 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.50 itibarıyla 62,03 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,59 dolardan alıcı buldu.

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı ifade edildi.

Gemicilik kaynaklarına göre, saldırıya uğrayan iki petrol tankerindeki yangın devam ediyor.

Piyasalarda bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün açıklayacağı aylık petrol üretim verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 61,10 ile 62,50 dolar aralığının direnç, 61,90 ile 62,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
petrol fiyatları tanker yangını Umman Denizi kıyısı

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