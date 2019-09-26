FİNANS

Brent petrolün varili 62,11 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 62,11 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 62,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin beklenenden hızlı toparlanmasıyla fiyatlarda gerileme görüldü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Mohammed Barkindo dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın üretimi geri kazanmaya yönelik hızlı hamlelerinin, petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı azaltmak için çok önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil (yüzde 0,6) artarak 419,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 250 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklenenin aksine stoklarda yükseliş olması petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 63,14 ile 63,75 dolar aralığının direnç, 61,56 ile 60,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) Brent petrol

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