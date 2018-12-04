Brent petrolün varili 62,15 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,15 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,82 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,71 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,71'lik artışla 62,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,42 dolardan alıcı buldu.

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) çekileceğini açıkladı. Katar, 57 yıldır üyesi olduğu OPEC'in en az petrol ihraç eden ülkeleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak OPEC toplantısında Rusya dahil olmak üzere OPEC üyesi ülkelerin petrol kısıntısı kararında mutabakat sağlayacağına yönelik beklentilerin fiyatları etkilediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 62,39 ile 62,50 dolar aralığının direnç, 62,17 ile 62,28 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

