FİNANS

Brent petrolün varili 62,37 doları

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 62,37 doları

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 62,37 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 59,87 dolardan güne başlayan ve gün içinde 60,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,82 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 2,54 artışla 62,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,63 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasında G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir süredir devam eden ticaret savaşının büyümesini önleyecek 90 günlük bir anlaşma yapıldı. Bu iyimser tablonun yanı sıra 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında petrol kısıntısı kararında mutabakat sağlandığına yönelik açıklamalarla petrol fiyatları yükselişe geçti.

Umman Enerji Bakanı Mohammed bin Hamad al-Rumhy dün OPEC'e üye ülkelerinin petrol üretiminde kısıntı yapılmasına ilişkin ortak kanaat bildirdiğini ifade etti.

Bu arada, İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'ye mal karşılığı petrol satacağı açıklandı. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhai, ABD yaptırımlarına karşı iki ülke arasında petrol ticaretini sağlayacak ödeme mekanizması oluşturulduğunu duyurdu.

Tahran ve Seul tarafından geliştirilen mekanizmanın petrol karşılığı mal takasına dayalı olduğunu aktaran Tenhai, "İranlı şirketlerin Güney Kore'den ithal ettiği malların ödemeleri bu ülkeye ihraç edilen petrol fiyatından düşülecek. İthalatçılar, Güney Kore'den aldıkları malların ödemelerini ise İran hükümetine yapacak." dedi.

Diğer taraftan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 24-30 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi. Böylece önceki hafta 885 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 887'ye yükselmiş oldu.

Uzmanlar, petroldeki arz fazlası ile ABD'de artan üretimin, fiyatlardaki hızlı yükselişi baskıladığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,62 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 62,10 ile 62,36 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacakVali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak
Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebilirizTurkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ABD türü ham petrol (WTI) Güney KORE iran petrol petrol piyasası

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.