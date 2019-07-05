Brent petrolün varili 63,59 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,86 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 63,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,67 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel ekonomideki büyümeye ilişkin endişeler ve zayıf petrol talebi beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dün, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen İran'a ait bir tankeri durdurdu. Geminin, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD ve müttefiklerinin Suriye ile İran hükümetlerinin yasa dışı ticaretten faydalanmasını engellenmesinin memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 63,98 ile 64,48 dolar aralığının direnç, 62,92 ile 62,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

