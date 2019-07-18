Brent petrolün varili 63,88 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 63,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,72 dolardan alıcı buldu.

Dün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 455,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,69 milyon varil azalması yönündeydi. Beklenenin üzerinde gerçekleşen düşüş, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 63,89 ile 64,47 dolar aralığının direnç, 63,59 ile 62,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

