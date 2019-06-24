FİNANS

Brent petrolün varili 65,60 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 65,60 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,60 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 65,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,90 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İran arasında artan gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Dün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a karşı küresel bir koalisyon için adım atacaklarını bildirmişti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu hafta Japonya'da görüşecek. Ticari müzakerelerin tekrar başlayacağı beklentisi de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,41 ile 66,15 dolar aralığının direnç, 62,59 ile 63,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) Brent petrol fiyatı

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