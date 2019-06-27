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Brent petrolün varili 66 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 66 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 66 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,99 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,09 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 12,8 milyon varil (yüzde 2,7) azalarak 469,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Beklenti, stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

G20 Liderler Zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün toplantısı öncesindeki belirsizlikler petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Yarın ABD ile Çin liderleri Japonya'da bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamazsa ek tarifeler getirmek ve Çin ile daha az iş yapmak konusunda tehditte bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 66,04 ile 66,64 dolar aralığının direnç, 64,79 ile 64,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) Brent petrol fiyatı

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