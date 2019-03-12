FİNANS

Brent petrolün varili 66,69 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 66,69 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,78 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,73 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.51 itibarıyla yüzde 0,06'lık düşüşle 66,69 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,94 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısma kararının küresel piyasalarda etkisini artırdığını ifade etti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından dün yayınlanan "Petrol 2019" raporunda, ABD'nin ham petrol ihracatının 2024'te Rusya'yı geride bırakacağı ve Suudi Arabistan'ı yakalayacağı belirtildi.

Raporda, ABD'nin İran ve Venezuela üzerindeki yaptırımları nedeniyle bu iki ülkenin ham petrol üretiminin bu yıl geçen yıla göre toplam 1,76 milyon varil azalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Günlük ortalama petrol üretiminin İran'da 3,85 milyon varilden 2,65 milyon varile düşeceği ifade edilen raporda, Venezuela'da ise üretimin 1,31 milyon varilden 750 bin varile gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Brent petrolde, teknik olarak 66,74 ila 66,95 dolar aralığının direnç, 66,32 ila 65,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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petrol fiyatları

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