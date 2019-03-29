Brent petrolün varili 67,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,43 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,56 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,65 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,07'lik azalışla 67,52 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,45 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi artırarak fiyatları düşürmesi gerektiğini belirtmesinin, piyasaların aşağı yönlü hareketlenmesini desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, Pekin'deki Çin-ABD görüşmelerinde gümrük tarifelerine yönelik olumlu kararlar alınacağı beklentisi de petrol fiyatlarının artmasında etkili oluyor.

Ayrıca OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı kararı ve ABD'nin Venezuela ile İran'a uyguladığı yaptırımlar fiyatların yükselişini destekliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,53 ila 67,64 dolar aralığının direnç, 67,31 ila 67,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

