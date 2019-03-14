Brent petrolün varili 67,81 dolara yükseldi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,58 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 67,81 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimi kısma kararı, Suudi Arabistan'ın ihracatını azaltması ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. ABD'de ham petrol stoklarının 3,9 milyon varil azalışla 449,07 milyon varile gerilemesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Öte yandan, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) yayımladığı "Mart 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı bu yıl için 63 dolar olarak tahmin edildi. EIA'nın şubat ayı raporunda Brent petrolün varil fiyatının 61 dolar olacağı öngörülmüştü.

Küresel piyasalarda bugün OPEC'in şubat ayına ilişkin petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 67,83 ila 67,90 dolar aralığının direnç, 67,69 ila 67,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

