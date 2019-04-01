Brent petrolün varili 68,44 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,44 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,63'lük artışla 68,44 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,49 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen ve Cuma günü açıklanan petrol sondaj kulesi sayısının bu hafta 8 adet azalması fiyatların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

Böylece, Mayıs 2016'dan beri ilk defa altı hafta üst üste azalış gösteren ABD'nin petrol sondaj kule sayısı 816'ya gerileyerek, Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu.

OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı kararı ve ABD'nin Venezuela ile İran'a uyguladığı yaptırımlar da fiyatların yükselişini destekledi.

Brent petrolde, teknik olarak 68,34 ila 68,49 dolar aralığının direnç, 68,04 ila 68,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

