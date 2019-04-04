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Brent petrolün varili 69,50 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 69,50 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 70,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,63 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,18'lik azalışla 69,50 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,40 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı haftalık verilere göre, ülkede ham petrol stokları 425 bin varil azalış tahminlerinin aksine, günlük 7,2 milyon varil arttı.

ABD’nin petrol üretimi de 100 bin varil artışla günlük 12,2 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, ABD'deki bu üretim ve stok artışının petrol fiyatlarındaki yükselişi durdurduğunu kaydediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 69,31 ila 69,35 dolar aralığının direnç, 69,23 ila 69,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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