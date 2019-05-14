FİNANS

Brent petrolün varili 70,80 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 70,80 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 70,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,19 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan’a ait 2 petrol tankerinin saldırıya uğramasıyla yükselişe geçen petrol fiyatları, Çin-ABD ticaret savaşları nedeniyle aşağı yönde baskılandı.

Uzmanlar, İran, Venezuela ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kararlarına rağmen, karşılıklı gümrük vergisi hamleleriyle kızışan ABD- Çin ticaret gerginliğinin petrole olan talebe olumsuz etkide bulunabileceğini belirtiyor.

Öte yandan petrol piyasalarında bugün OPEC raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 70,51 ile 70,60 dolar aralığının direnç, 70,33 ile 70,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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abd brent petrol ham petrol iran OPEC

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