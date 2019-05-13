FİNANS

Brent petrolün varili 71 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 71 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71 dolardan işlem görüyor.

Cuma 71,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 71 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,74 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin küresel petrol talebini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bunun fiyatlar üzerinde baskı kurduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'nin İran ve Venezuela üzerindeki yaptırımlarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisinin devam etmesinin küresel petrol arzını sınırlı tutarak fiyatları desteklediği bildiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,10 ile 71,33 dolar aralığının direnç, 70,64 ile 70,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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ABD çin ticaret gerilimi brent petrol petrol fiyatları

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