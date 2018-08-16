Brent petrolün varili 71,07 dolar

Brent petrolün varili, ABD haftalık stok verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası piyasalarda 71,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,6'lık artışla 71,07 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 414,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,3 milyon varil düşüş göstermişti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

Böylelikle, Brent türü ham petrolün varil fiyatı son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent türü ham petrol dün gece 70,31 dolara kadar gerileyerek 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde, teknik olarak 71,28 ile 71,55 dolar aralığının direnç, 70,74 ile 71,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

