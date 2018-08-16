FİNANS

Brent petrolün varili 71,07 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 71,07 dolar

Brent petrolün varili, ABD haftalık stok verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası piyasalarda 71,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,6'lık artışla 71,07 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 414,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,3 milyon varil düşüş göstermişti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

Böylelikle, Brent türü ham petrolün varil fiyatı son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent türü ham petrol dün gece 70,31 dolara kadar gerileyerek 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde, teknik olarak 71,28 ile 71,55 dolar aralığının direnç, 70,74 ile 71,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildiBodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi
Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındıBayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd brent petrol petrol petrol stokları

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.