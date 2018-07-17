FİNANS

Brent petrolün varili 71,66 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 71,66 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,82 dolardan güne başlayan ve gün içinde 75,34 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,91 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,34 azalışla 71,66 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,89 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından yaklaşık 2 dolar düşen petrol fiyatları 72 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Norveç'teki petrol işçilerinin fazla mesai ve emeklilik haklarına yönelik anlaşmazlığın ardından greve gitmeleri, normal şartlarda düşüş eğilimde olan petrol fiyatları üzerinde yükseliş yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresince dün ülkedeki yedi önemli sahada petrol üretiminin ağustosta günlük 143 bin varil artarak 7 milyon 470 bin varile yükseleceğinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan Çinli rafineri şirketi Dongming de ABD'den ham petrol ithalatını durdurarak İran'dan ithalata başlayacağını duyurdu. Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık yıllık bilançoya sahip firmanın, yılda 15 milyon ton petrol işleme kapasitesi bulunuyor.

Brent petrolde, teknik olarak 72,09 ile 72,43 dolar aralığının direnç, 71,41 ile 71,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektirBTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brent petrol Donald Trump petrol petrol piyasası vladimir putin WTI

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Demirören Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

Demirören Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)

İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel alacak! İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel alacak! İşte başvuru şartları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.