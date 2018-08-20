Brent petrolün varili 71,72 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslar arası piyasalarda 71,72 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,30 dolardan güne başlayan ve daha sonra 72,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla 71,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.

Brent ve WTI ham petrol fiyatları, ticaret gerilimlerinin özellikle Asya'da talep büyümesi görünümünü zedelemesiyle geçen hafta gerilemişti.

ABD ile İran arasındaki yaptırım geriliminin yarattığı endişe de piyasayı etkileyen etkenlerden biri olarak görülüyor. Suudi Arabistan'ın ABD yaptırımları karşısında daha fazla petrol pompalama teklifine dün İran'dan eleştiri gelmişti.

İranlı yetkililer, OPEC üyesi bir ülkenin petrol ihracatını bir başka OPEC üyesinin devralmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinin ardından petrol satmak ve gelirlerini transfer etmek için çözüm aradıklarını bildirmişti.