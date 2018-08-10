FİNANS

Brent petrolün varili 71,84 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 71,84 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,17 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 71,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,47 dolardan alıcı buldu.

İlk bölümü Salı günü resmen yürürlüğe giren ABD'nin petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası piyasalarda oluşturduğu arz endişeleri, Washington ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına rağmen ham petrol fiyatlarının aşırı gerilemesinin önüne geçiyor.

Uzmanlar, uluslararası petrol piyasasını etkileyen bu unsurlar nedeniyle petrol fiyatlarının yatay seyir izleyeceğini ve jeopolitik bir etmen devreye girmediği sürece keskin dalgalanmalar beklenmediğini kaydetti.

Donald Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü ise 5 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının açıklayacağı aylık veriler takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,22 ile 72,32 dolar aralığının direnç, 72,02 ile 72,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştıKırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı
Fitch'ten flaş Türkiye açıklamasıFitch'ten flaş Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brent petrol IEA

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.