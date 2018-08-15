FİNANS

Brent petrolün varili 72,26 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 72,26 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,23 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 72,26 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,75 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın üretimini azaltacağı haberleri ve arz sıkıntısı kaygısının artmasıyla dün 73,90 dolara kadar tırmandı. Brent petrolde varil fiyatı, gece Asya piyasasında vadeli piyasa işlemlerin, ticaret savaşlarının etkisine yönelik kaygıların artmasının ardından gevşemesiyle, yeniden 72,25-72,80 dolar bandındaki yön arayışına döndü.

Irak ve Suudi Arabistan gibi önemli petrol ihracatçısı ülkelerden gelen fiyat indirimlerine karşılık, İran da dün emtia piyasasındaki talepleri değerlendirerek fiyatlarında indirim uygulayacağını açıkladı. Ülkeden gelen indirim haberi emtia fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken, İran ve Venezuela'daki kesintilere ilave olarak, Suudi Arabistan ve Libya'daki kesintilerin de devam ettiğinin açıklanması petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini sınırlandırıyor.

Bu arada, Türkiye'de temaslarda bulunan Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Kerkük'te yeni bir petrol boru hattının açılmasının söz konusu olduğunu belirterek, ikinci borudan Türkiye'ye petrol pompalanacağını söyledi.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 2018'in ilk çeyreğinde iç ve dış piyasaya toplamda 1 milyar 663 milyon dolarlık petrol satışı yaptı.

Brent petrolde, teknik olarak 72,17 ile 72,26 dolar aralığının direnç, 72,35 ile 72,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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