FİNANS

Brent petrolün varili 72,52 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 72,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,60 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,17 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,48'lik artışla 72,52 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,10 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini aşağı çektiğini duyurdu.

EIA'nın "Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 72 dolar, WTI türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da bu sene 66 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın temmuz ayı raporunda, bu sene Brent petrolün varil fiyatının 73 dolar, WTI petrolün de 67 dolar olması tahmin edilmişti.

Ayrıca, EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 407,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 3,8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde kaldı.

Petrol piyasasında bu hafta, resmen yürürlüğe giren ABD'nin petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası piyasalarda oluşturduğu etki takip edilecek.

Donald Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü ise 5 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,48 ile 72,52 dolar aralığının direnç, 72,40 ile 72,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
TİM ve Birlikler İstişare ToplantısıTİM ve Birlikler İstişare Toplantısı
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyorBursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol ham petrol iran petrol fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu!

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı

TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.