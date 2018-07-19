Brent petrolün varili 72,64 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,70 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,25 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,94 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,41'lik azalışla 72,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,71 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 411,1 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,6 milyon varil düşeceği yönündeydi.

Öte yandan dün New York Menkul Kıymetler Borsası'nın sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirket, ABD'nin WTI tipi ham petrolüne ek olarak yeni bir tür vadeli işlem oluşturacağını duyurdu.

Permian WTI adlı yeni tür vadeli işlemlerin sevkiyat merkezi Teksas eyaletinin Houston kenti olacak.

Brent petrolde, teknik olarak 72,78 ile 72,87 dolar aralığının direnç, 72,60 ile 72,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

