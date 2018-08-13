Brent petrolün varili 72,69 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 72,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,96 dolardan güne başlayan ve daha sonra 73,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,81 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,1'lik azalışla 72,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,64 dolardan alıcı buldu.

Brent ve WTI ham petrol fiyatları, ticaret gerilimlerinin özellikle Asya'da talep büyümesi görünümünü zedelemesiyle ve ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısının artmasıyla geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 869'a ulaştı. Bu sayı aynı zamanda mayıstan beri ulaşılan en yüksek rakam oldu.

Uzmanlar, ABD'nin resmen yürürlüğe giren İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle yaşanması beklenen arz endişesinin, uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin hızlanmasını engellediğini kaydetti.

Petrol piyasasında bugün, OPEC'in açıklayacağı aylık veriler takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 72,70 ile 72,85 dolar aralığının direnç, 72,40 ile 72,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

