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Brent petrolün varili 72,81 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 72,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,93 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,07 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 72,81 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,45 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varile yükseldi.

OPEC'in dün açıklanan Petrol Piyasası Raporu'na göre, temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artışla 98 milyon 530 bin varil oldu. Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 640 bin varil artışla 66 milyon 200 bin varile çıktı.

Öte yandan, İran Petrol Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği demeçte, ülkesinin petrol fiyatlarında indirime gittiğini bildirdi. Uluslararası petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını aktaran yetkili, "Müşterilere indirimler sağlamak, tüm petrol ihracatçıları tarafından yapılan küresel petrol pazarındaki esasların bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, İran'a karşı, kasım ayı itibariyle ülkenin petrol sektörünü de hedef alacak yeni yaptırımların uygulanacak olmasının, petrolda arz sıkıntısı riskini artırdığına işaret ediyor.

Bu duruma karşın, OPEC'te yer alan diğer ülkelerle birlikte İran'daki petrol ihracatındaki düşüşün telafi edileceği ve Tahran üzerindeki yaptırımların çok anlam ifade etmeyeceğini aktaran Frankfurt merkezli Commerzbank, ham petrol fiyatların muhtemelen mevcut veya biraz daha düşük seviyelerde doğrulanacağını kaydediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 72,84 ile 72,90 dolar aralığının direnç, 72,72 ile 72,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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