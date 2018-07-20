FİNANS

Brent petrolün varili 72,82 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 72,82 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 72,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,94 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,76 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,61 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,28'luk artışla 72,82 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,27 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, artan arz miktarı ve ABD-Çin ticaret savaşının fiyatlar üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu, bu iki etki nedeniyle fiyatların kısa vadede baskılanmaya devam edeceğini öngörüyor.

ABD-Çin ticaret savaşlarının devam etmesi halinde dünya genelinde ekonomik büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilebileceği ve petrol talebinin düşeceği kaydediliyor.

Küresel petrol piyasasında bugün, ABD'nin sondaj kule sayısı verileri takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 72,89 ile 73,12 dolar aralığının direnç, 72,43 ile 72,66 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) ham petrol petrol

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