FİNANS

Brent petrolün varili 73,31 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 73,31 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,31 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,64 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,36 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1'lik düşüşle 73,31 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,66 dolardan alıcı buldu.

Brent ve WTI ham petrol fiyatlarında yatay seyir görülürken, Suudi Arabistan'ın temmuz ayındaki petrol ihracatındaki azalış ve ABD'de petrol sondaj kulesindeki düşüşün piyasa üzerinde etkili olması bekleniyor. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 adet azalarak 859'a geriledi.

Petrol yatırımcıları bu hafta, arz artışına ilişkin bulgular ve küresel talep üzerindeki durgunluk üzerine yenilenen endişeler de dahil olmak üzere, piyasaları etkileyen çok sayıda etkene odaklanacak.

Brent petrolde, teknik olarak 73,42 ile 73,65 dolar aralığının direnç, 72,96 ile 73,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'daBahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Brent petrolün varil fiyatı suudi arabistan

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Dolardan yeni rekor!

Dolardan yeni rekor!

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

İnciri yağmur vurdu

İnciri yağmur vurdu

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.