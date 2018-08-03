Brent petrolün varili 73,35 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,35 dolardan işlem görüyor.
Dün 72,43 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 73,71 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,32 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 73,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,90 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, artan küresel petrol arzı nedeniyle fiyatların 73 dolar seviyesinde yatay seyir izlediğini belirtti.
Öte yandan, Çin'in, ABD'nin İran'dan petrol alımını azaltması yönündeki talebini reddettiğine yönelik iddiaların fiyatlar üzerinde etkili olacağı kaydedildi.
Brent petrolde, teknik olarak 73,43 ile 73,57 dolar aralığının direnç, 73,15 ile 73,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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