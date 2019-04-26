Brent petrolün varili 74 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,78 dolardan alıcı buldu.

Dün, Polonya, Almanya ve Slovakya'nın, Rusya'dan boru hattıyla petrol alımını düşük kalite gerekçesiyle geçici olarak durdurduğunu açıklaması, fiyatları yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün küresel piyasadaki İran kaynaklı üretim açığını telafi etmek amacıyla üretimini artıracağı beklentisi ise fiyatlardaki yükselişi baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 74,26 ila 74,35 dolar aralığının direnç, 74,08 ila 74,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

