FİNANS

Brent petrolün varili 74,10 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 74,10 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,34 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 74,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,96 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol dün, ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,65 dolardan işlem görmüştü.

Öte yandan küresel piyasalarda tedarik endişesinin olmadığına yönelik açıklamalar ile ABD'nin arz sıkıntısını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden telafi edeceğini açıklanması piyasalarda fiyatların yükselişini baskıladı.

Uluslararası Enerji Ajansından dün yapılan açıklamada, petrol piyasalarında yeterli miktarda petrol üretimi olduğu ve yedek üretim kapasitesinin tatmin edici seviyelerde izlediği belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 74,30 ila 74,44 dolar aralığının direnç, 74,02 ila 74,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) Brent petrol fiyatı

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